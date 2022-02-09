Розстріл військових у Дніпрі: ДБР розслідує три версії, у тому числі «доручення» спецслужб

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Національна поліція

Правоохоронці розслідують три версії причин розстрілу нацгвардійців на території Південного машинобудівного заводу («Південмаш»).

Про це повідомив директор Державного бюро розслідувань Олексій Сухачов.

Основна версія слідства — нестатутні відносини у військовій частині, де служив стрілець. Друга версія — злочин у звʼязку із психічним захворюванням Артемія Рябчука (у стані афекту). Третя версія — доручення від іноземних спецслужб, організацій чи осіб для «дестабілізації правопорядку» в країні.

Щодо третьої версії, ДБР встановило, що Рябчук у 2019 році був два тижні в Росії. До перевірки версії залучено Службу безпеки України.

Сухачов заявив, що на допиті Рябчук розповів, що почав проходити службу наприкінці жовтня 2021 року і з цього часу постійно зазнавав психологічного тиску з боку солдатів старшого призову. За словами Рябчука, його морально принижували і змушували займатися прибиранням приміщень під час відпочинку, але без фізичного насильства. Підозрюваний пояснив, що під час злочину його свідомість була затьмарена злістю і він до кінця не усвідомлював свої дії.

Один із поранених — Ігор Семенченко — заперечував «дідівщину» у частині. Поведінку Рябчука він назвав «диверсією». За його словами, Рябчук надто професійно поводився зі зброєю, як для людини, яка прослужила лише два місяці.

Сухачов зазначив, що Рябчук проходить низку експертиз, зокрема психологічну. Слідчі допитали поранених, 29 осіб військовослужбовців і командирів, а також вилучили низку документів щодо порядку проходження служби в частині.

Раніше заступник міністра внутрішніх справ Євген Єнін повідомив, що комісія МВС виявила порушення у цій частині. Вони повʼязані з порушеннями порядку караулу, зберігання і видачі зброї. ДБР займається цими фактами.