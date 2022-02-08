Путін «запропонував» Порошенку політичний притулок у Росії через справу про держзраду

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Россия 1 / Youtube

Президент Росії Володимир Путін в іронічній формі запропонував політичний притулок у РФ пʼятому президентові України Петру Порошенку.

Про це він заявив під час пресконференції з лідером Франції за підсумками зустрічі, на якій обговорювалося напруження навколо України.

«Свого часу, коли пан Порошенко ще був президентом України, я йому казав, що якщо у нього виникнуть якісь проблеми в майбутньому, Росія готова надати йому політичний притулок. Він тоді іронізував багато з цього питання. Але сьогодні хочу підтвердити свої пропозиції, незважаючи на наші серйозні розбіжності щодо цього питання — питання врегулювання на Донбасі. І я вважаю, що він наробив багато помилок щодо цього. Але все-таки його переслідування як державного злочинця — надмірна заявка на успіх від чинного керівництва [України]», — сказав Путін.

Заявив він це у контексті обговорення «нормандського формату» і підписання Мінських угод.

Путін сказав, що передбачав переслідування Порошенка його наступником, після чого почав повторювати тези російської пропаганди про переслідування опозиції в особі депутата від ОПзЖ Віктора Медведчука, тощо.