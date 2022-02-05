В Україну вперше приїдуть глави МЗС країн Славковського формату: заплановані переговори з Дмитром Кулебою і візит на Донбас

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УНІАН

На початку наступного тижня, 7—8 лютого, до України приїдуть міністри закордонних справ Чехії Ян Ліпавський, Австрії Александр Шалленберг та Словаччини Іван Корчок.

Про це повідомили у пресслужбі українського МЗС.

Як зазначається, це буде перший в історії візит глав зовнішньополітичних відомств країн Славковського формату, яким країни хочуть проявити солідарність з Україною на тлі агресії Росії.

Під час візиту представники трьох країн проведуть переговори з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою.

Окрім цього, міністри Славковського формату планують поїхати на Донбас.

Зазначимо, у ці дні в Україні перебуватиме з черговим візитом і міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок, яка також планує відвідати лінію розмежування на Донбасі.