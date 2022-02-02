Супутники Maxar зробили нові фото російських військ біля України й у Криму

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Супутники американської компанії Maxar Technologies зробили нові знімки російських військ біля кордонів України. Вони зняли техніку, військові намети й укриття в Білорусі, де починаються військові навчання, у прикордонних західних областях РФ і в окупованому Криму.

Серію знімків, зроблених наприкінці січня і на початку лютого, опублікував кореспондент BuzzFeed Крістофер Міллер.

У Білорусі біля Йосиповичів помітили оперативно-тактичні ракетні комплекси «Іскандер-М», які можуть добивати звідти до Києва, Львова, Риги, Вільнюсу і Варшави. У Брестській області стоять намети та важка техніка.

На полігоні «Обуз-Лісновський» (Білорусь) помітили намети.

У російському місті Єльня стоять бойові групи, танки й артилерія.

На полігоні «Погоново» (Воронезька область) розгорнуто тренувальний табір і базується артилерія.

У Криму намети та бронетехніка в районі Євпаторії, Бахчисарая, Новоозерного і Ангарського полігону.

Як повідомляє CNN, супутники зафіксували збільшення військ і розширення полігонів та гарнізонів у радіусі приблизно 250 кілометрів від кордону з Україною.

На знімках від середини січня техніки було менше, хоча вона стояла дуже близько до кордону.