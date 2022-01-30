У Британії назвали «пріоритетом № 1» стримування Росії від вторгнення в Україну. Джонсон подвоїть чисельність військ у Східній Європі

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Для Великої Британії зараз «пріоритетом номер один» є стримування Росії від вторгнення до України.

Про це в ефірі Sky News заявила міністр закордонних справ Британії Ліз Трас.

«Найголовніше — це захист свободи та демократії, це важливіше за нагальні фінансові проблеми», — наголосила вона.

За словами Трас, Лондон не виключає жодних варіантів допомоги Києву. Зокрема, це можуть бути санкції проти «будь-якої компанії, яка представляє інтерес для Кремля», або конфіскація нерухомості російських олігархів.

Також вона запевнила, що «олігархам Володимира Путіна» та російським компаніям, які «займаються підтримкою російської держави», «ніде буде сховатися».

«Це буде непросто для Росії», — сказала вона, зауваживши, що єдиний спосіб зупинити вторгнення до України — якщо російський президент Володимир Путін «зрозуміє ціну цієї дії».

Прем’єр Британії Борис Джонсон ввечері у суботу, 29 січня, заявив, що готовий подвоїти кількість британських військ, розгорнутих в Естонії, і відправити військові кораблі та літаки на східний фланг НАТО, щоб «надіслати чітке повідомлення» Москві на тлі попереджень, що Росія може вторгнутися в Україну через кілька днів, цитує The Telegraph.

Також Джонсон наказав Збройним силам Британії «підготуватися до розгортання по всій Європі» у спробі стримати напад і заспокоїти східних членів НАТО.

«Цей пакет дасть Кремлю чіткий сигнал — ми не будемо терпіти їхню дестабілізаційну діяльність, і ми завжди будемо стояти разом із нашими союзниками по НАТО перед обличчям [ворожості] Росії. Якщо президент Путін вибере шлях кровопролиття та руйнування, це буде трагедією для Європи. Україна має бути вільною у виборі свого майбутнього», — сказав він.

Як зазначає видання, йдеться про додаткову бойову групу британських військ чисельністю 900 осіб, а також батарею реактивної системи залпового вогню в Естонії.

Нинішня бойова група, яку планували замінити, залишиться на місці, внаслідок чого чисельність британського контингенту становитиме понад 1 800 військовослужбовців. Гелікоптери Apache також перекинуть до Балтійського регіону.

У неділю вранці, 30 січня, Джонсон вкотре закликав Росію до переговорів через ситуацію біля кордонів України.

«Раніше цього тижня начальники наших оборонних відомств поінформували мене щодо ситуації на кордоні з Україною. Картина стає все більш тривожною — я продовжую закликати Росію до переговорів та уникнення безрозсудного та катастрофічного вторгнення», — написав прем’єр Британії на своїй сторінці у Twitter.