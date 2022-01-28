Французький президент Макрон після розмови з Путіним поспілкувався телефоном із Зеленським

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У п’ятницю, 28 січня, президент України Володимир Зеленський поговорив телефоном із президентом Франції Емманюелем Макроном.

Про це глава української держави повідомив на своїй сторінці у Twitter.

«Сказав по телефону Емманюелю Макрону, що його активна позиція зробила зустріч радників «нормандської четвірки» можливою. З'явився перший від 2019 року документ», — написав Зеленський.

За словами президента, вони з Макроном домовилися не зменшувати темп у переговорному процесі і прискорити наступну зустріч радників лідерів країн — учасниць «нормандського формату».

«Поки умови сприяють, треба зустрічатись та говорити. Коли продовжуються переговори, ризик ескалації зменшується», — додав президент України.

Також в Офісі президента повідомили, що Зеленський та Макрон обговорили важливість активізації роботи Тристоронньої контактної групи (ТКГ) та її підгруп для пришвидшення прогресу у виконанні Мінських домовленостей.

Окрім цього, Зеленський наголосив, що зацікавлений в успішному втіленні наявних двосторонніх економічних домовленостей та розвитку нових проєктів.

Зазначимо, раніше цього ж дня Макрон мав телефонну розмову з президентом Росії Володимиром Путіним. Той поскаржився йому, що США та НАТО проігнорували ключову вимогу Росії щодо «гарантій безпеки».