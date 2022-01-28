Французький президент Макрон після розмови з Путіним поспілкувався телефоном із Зеленським
- Автор:
- Катерина Кадакова
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Aurelien Morissard / IP3 / Getty Images
У п’ятницю, 28 січня, президент України Володимир Зеленський поговорив телефоном із президентом Франції Емманюелем Макроном.
Про це глава української держави повідомив на своїй сторінці у Twitter.
«Сказав по телефону Емманюелю Макрону, що його активна позиція зробила зустріч радників «нормандської четвірки» можливою. З'явився перший від 2019 року документ», — написав Зеленський.
За словами президента, вони з Макроном домовилися не зменшувати темп у переговорному процесі і прискорити наступну зустріч радників лідерів країн — учасниць «нормандського формату».
«Поки умови сприяють, треба зустрічатись та говорити. Коли продовжуються переговори, ризик ескалації зменшується», — додав президент України.
Також в Офісі президента повідомили, що Зеленський та Макрон обговорили важливість активізації роботи Тристоронньої контактної групи (ТКГ) та її підгруп для пришвидшення прогресу у виконанні Мінських домовленостей.
Окрім цього, Зеленський наголосив, що зацікавлений в успішному втіленні наявних двосторонніх економічних домовленостей та розвитку нових проєктів.
Зазначимо, раніше цього ж дня Макрон мав телефонну розмову з президентом Росії Володимиром Путіним. Той поскаржився йому, що США та НАТО проігнорували ключову вимогу Росії щодо «гарантій безпеки».
- Наразі поблизу кордонів України перебуває 100-тисячне угруповання військ РФ і воно продовжує посилюватися. Росія перекидає танки, бронетехніку, авіацію і ракетні комплекси, зокрема «Іскандери». Частину техніки розмістили дуже близько до кордону.
- Крім цього, Росія і Білорусь запланували біля кордонів України та ЄС військові навчання, які відбудуться з 10 до 20 лютого. Командування ООС вважає, що Росія може напасти 20 лютого — після закінчення Олімпіади в Пекіні та військових навчань у Білорусі.
- Напередодні держсекретар США Ентоні Блінкен підтвердив, що Вашингтон передав Москві письмову відповідь щодо так званих гарантій безпеки в Європі. Він наголосив, що США не поступляться принципом «відкритих дверей» до НАТО.