Петро Порошенко прийшов до ДБР на виклик, але пішов за 7 хвилин, не дочекавшись слідчого
- Автор:
- Софія Телішевська
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Стас Козлюк / Бабель
Пʼятий президент України Петро Порошенко, якого підозрюють у державній зраді у так званій «вугільній справі», прибув за викликом до Державного бюро розслідувань, але за сім хвилин залишив приміщення, не дочекавшись слідчого. У ДБР це розцінюють як «неналежне виконання підозрюваним покладених на нього обов’язків».
За даними бюро, сьогодні о 16:00 Порошенка викликали до слідчого. Він прибув із запізненням, і о 16:11 його адвокат зателефонував слідчому та повідомив про прибуття за викликом. За чотири хвилини слідчий прийшов у хол, але Порошенка і його захисту там уже не було.
Адвокат Ігор головань не назвав слідчому причину такого вчинку. Загалом фігурант справи та його адвокати перебували у приміщенні ДБР близько семи хвилин.
«Вони залишили бюро, достовірно знаючи, що слідчий чекає на них та готовий до зустрічі», — повідомили у ДБР.
Адвокат Порошенко Ілля Новіков на своїй сторінці у Facebook опублікував відео, на якому видно, що пʼятий президент перебуває у холі будівлі ДБР.
«Можемо зафіксувати, що на нас тут ніхто не чекав. Зараз вже 16:12, так? Ми навіть не знаємо, чи запрошували нас. У нас немає жодного підтвердження», — заявив Порошенко, після чого він пішов із адвокатами.
- Раніше Державне бюро розслідувань заявило, що Порошенко досі не здав закордонний паспорт. У відповідь адвокат політика Ігор Головань звинуватив ДБР у брехні, заявивши, що паспорти здані в міграційну службу ним особисто.
- У середині грудня Порошенку підписали підозру в державній зраді через поставки вугілля з окупованого Донбасу. За версією слідчих, Порошенко у 2014 році зірвав постачання вугілля з ПАР і дозволив організувати поставки з окупованого Донбасу. У справі проходять також голова політради партії «Опозиційна платформа — За життя» Віктор Медведчук і колишній міністр енергетики Володимир Демчишин.
- У грудні Порошенку підозру не вручили, оскільки він виїхав із країни. 17 січня Порошенко прилетів до Києва з Варшави. Його з мітингом зустрічали прихильники, після чого він вирушив до Печерського суду Києва. У кінці дня суддя переніс засідання з обрання запобіжного заходу.
- 19 січня суд відпустив Порошенка під особисте зобовʼязання, але перед цим під судом відбулися сутички з поліцією. Порошенко та його прихильники вважають справу політичним переслідуванням опозиції.