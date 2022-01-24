«Слуга народу» проведе закрите засідання за участю глав Міноборони, МЗС, голів депутатських фракцій та груп

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Jennifer Boyer / Flickr

У вівторок, 25 січня, у Верховній Раді відбудеться закрите засідання фракції «Слуга народу» за участі керівництва парламенту, голів фракцій та груп, а також міністрів оборони та закордонних справ.

Про це повідомила речниця фракції «Слуга народу» у Верховній Раді Юлія Палійчук.

«Ця зустріч пройде завтра, 25 січня, о 09:00 в кабінеті голови Верховної Ради України», — написала вона у своєму Telegram-каналі.

За словами Палійчук, на засіданні обговорюватимуть питання національної безпеки та оборони.