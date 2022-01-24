«Слуга народу» проведе закрите засідання за участю глав Міноборони, МЗС, голів депутатських фракцій та груп
- Автор:
- Катерина Кадакова
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Jennifer Boyer / Flickr
У вівторок, 25 січня, у Верховній Раді відбудеться закрите засідання фракції «Слуга народу» за участі керівництва парламенту, голів фракцій та груп, а також міністрів оборони та закордонних справ.
Про це повідомила речниця фракції «Слуга народу» у Верховній Раді Юлія Палійчук.
«Ця зустріч пройде завтра, 25 січня, о 09:00 в кабінеті голови Верховної Ради України», — написала вона у своєму Telegram-каналі.
За словами Палійчук, на засіданні обговорюватимуть питання національної безпеки та оборони.
- Наразі поблизу кордонів України перебуває 100-тисячне угруповання військ РФ і воно продовжує посилюватися. Росія перекидає танки, бронетехніку, авіацію і ракетні комплекси, зокрема «Іскандери». Частину техніки розмістили дуже близько до кордону.
- Крім цього, Росія і Білорусь запланували військові навчання біля кордонів України та ЄС, які відбудуться з 10 по 20 лютого. Командування ООС вважає, що Росія може напасти 20 лютого — після закінчення Олімпіади в Пекіні і військових навчань у Білорусі.
- На тлі загрози вторгнення Росії Україна отримує від західних союзників допомогу у вигляді озброєння. США передали боєприпаси, обладнання, гранатомети SMAW-D і Javelin. Велика Британія передала гранатомети NLAW. Країни Балтії незабаром передадуть Javelin та ПЗРК Stinger.
- Кремль вимагає гарантій нерозширення НАТО на схід Європи, скорочення кількості військових навчань, відмови від прийняття України до НАТО та нерозміщення ракет на її території. НАТО і США на такі поступки йти не готові.