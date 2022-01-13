Чорногорія послабила правила вʼїзду до країни для іноземних туристів
- Автор:
- Олег Панфілович
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comrade_petruha / Pixabay
Чорногорія спростила умови для вʼїзду у країну для іноземних туристів, зокрема для українців.
Про це у Facebook повідомляє посольство України.
З 13 до 19 січня 2022 року вʼїзд дозволяється за умови наявності одного з документів:
- підтвердження проведення повної вакцинації за умови, що друга доза вакцини зроблена не пізніше ніж за шість місяців до вʼїзду;
- негативний ПЛР-тест, зроблений не раніше ніж за 72 години;
- негативний швидкий тест на антиген, зроблений не раніше ніж за 48 годин;
- підтвердження перенесеної хвороби COVID-19.
30 грудня повідомлялося, що Чорногорія через погіршення ситуації з коронавірусом встановила нові правила в’їзду. Згідно з ними, країну не можна було відвідувати нещепленим і тим, хто не перехворів на коронавірус, а вакцинованим і перехворілим на COVID-19 потрібен був ПЛР-тест.
- Раніше правила вʼїзду посилили також Фінляндія, Чехія, Ватикан, Данія, Швеція та інші країни.
- Наприкінці листопада в Південній Африці виявили новий штам коронавірусу, який назвали «Омікрон». ВООЗ одразу внесла його до категорії небезпечних, на рівні зі штамами «Альфа», «Бета», «Гамма» та «Дельта». Усе через велику кількість мутацій — їх в «Омікрона» майже 50.
- На сьогодні достеменно відомо, що існуючі вакцини від коронавірусу менш ефективні проти штаму «Омікрон». Виробники рекомендують колоти три дози замість двох.