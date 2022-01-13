Чорногорія послабила правила вʼїзду до країни для іноземних туристів

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comrade_petruha / Pixabay

Чорногорія спростила умови для вʼїзду у країну для іноземних туристів, зокрема для українців.

Про це у Facebook повідомляє посольство України.

З 13 до 19 січня 2022 року вʼїзд дозволяється за умови наявності одного з документів:

підтвердження проведення повної вакцинації за умови, що друга доза вакцини зроблена не пізніше ніж за шість місяців до вʼїзду;

негативний ПЛР-тест, зроблений не раніше ніж за 72 години;

негативний швидкий тест на антиген, зроблений не раніше ніж за 48 годин;

підтвердження перенесеної хвороби COVID-19.

30 грудня повідомлялося, що Чорногорія через погіршення ситуації з коронавірусом встановила нові правила в’їзду. Згідно з ними, країну не можна було відвідувати нещепленим і тим, хто не перехворів на коронавірус, а вакцинованим і перехворілим на COVID-19 потрібен був ПЛР-тест.