Державне бюро розслідувань передало до суду справу нардепа Гео Лероса. Йому загрожує до трьох років позбавлення волі
- Автор:
- Катерина Кадакова
- Дата:
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Сніжана Хромець / Артем Марков / «Бабель»
Державне бюро розслідувань передало до суду обвинувальний акт щодо народного депутата Гео Лероса. Йому загрожує до трьох років в’язниці.
Про це повідомили у пресслужбі ДБР 10 січня.
Згідно з матеріалами справи, нардепа підозрюють у хуліганстві та невиконанні судового рішення.
Так, 4 листопада 2021 року Лерос під час виступу з парламентської трибуни «образливо висловився щодо вищих посадових осіб держави». Тоді у Раді був присутній президент Володимир Зеленський та глава його Офісу Андрій Єрмак. Лерос показав у їхній бік середній палець.
Окрім цього, 29 березня 2020 року Лерос на своїй сторінці в Facebook звинуватив голову Офісу президента Андрія Єрмака та його брата Дениса у нібито «торгівлі державними посадами». Денис Єрмак тоді назвав оприлюднені Леросом відео «нарізкою з вирваним контекстом», і подав на депутата до суду.
У серпні 2021 року Київський апеляційний суд визнав оприлюднену Леросом інформацію недостовірною та такою, що порочить честь, гідність та ділову репутацію, і зобов’язав нардепа спростувати її. Проте Лерос не виконав рішення суду.
Санкції статей, за якими обвинувачують Лероса, — ч. 1 ст. 296 та ч. 1 ст. 382 Кримінального кодексу України — передбачають покарання у вигляді штрафу від 500 до 4 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавлення волі терміном до трьох років.
- 29 березня 2020 року Лерос заявив, що брат на той час помічника президента Андрія Єрмака Денис Єрмак «барижить державними посадами». На підтвердження своїх слів Лерос опублікував відеозаписи, зроблені прихованою камерою. На них Денис Єрмак веде переговори про призначення на державні посади. У справі відкрито не менше ніж пʼять проваджень, слідство триває.
- 1 вересня 2020 року з трибуни Верховної Ради Лерос звинуватив президента у «злитті зі старою системою» і порушенні передвиборчих обіцянок. Того ж дня його виключили з фракції. Лерос заявив, що це сталося за розпорядженням Зеленського, хоча сам президент це спростовує. 2 вересня Лероса виключили з фракції «Слуга народу», а Зеленський назвав його «хабарником» і «зрадником».
- 15 вересня 2021 року Офіс генпрокурора порушив кримінальну справу проти нардепа Лероса за підозрою в імітації нападу на самого себе. Приводом для порушення справи стало відео, яке одночасно зʼявилося в кількох анонімних Telegram-каналах. Ідеться про підпал автомобіля у 2020 році. Сам Лерос заявив, що відео змонтували.
- 11 листопада ДБР повідомило нардепу про підозру у хуліганстві за образу високопосадовців. Наступного дня бюро вручило Леросу підозру за відмову спростувати наклеп на брата глави ОП.