США вимагають від Казахстану пояснити необхідність залучення підрозділів ОДКБ до розгону протестів

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США подали запит до Казахстану про причину необхідності залучення сил держав-членів Організації Договору з колективної безпеки (ОДКБ) для придушення протестів.

Про це в ефірі CNN 9 січня заявив державний секретар США Ентоні Блінкен, цитує Reuters.

«У нас є реальні запитання про те, чому вони були змушені покликати цю організацію, в якій домінує Росія. Ми просимо розʼяснень щодо цього», — сказав він.

На думку Блінкена, Казахстан повинен мати можливість мирно впоратися з протестами.

Також держсекретар США засудив наказ президента Казахстану Касим-Жомарта Токаєва силовикам відкривати вогонь по протестувальниках на ураження без попередження.

«Наказ стріляти на ураження тією мірою, якою він існує, є неправильним і повинен бути скасований», — сказав Блінкен в ефірі на каналі ABC.