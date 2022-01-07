«Миротворцями» в Казахстані командуватиме глава російського десанту Андрій Сердюков — він же керував захопленням Криму

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У Казахстані «миротворцями» з ОДКБ керуватиме Андрій Сердюков — командувач Повітряно-десантних військ Росії, який у 2014 році очолював «спецоперацію» з окупації Криму.

Про те, що Сердюков керуватиме військовими в Казахстані, 7 січня повідомив представник Міноборони РФ Ігор Конашенков, цитує російське агентство Интерфакс.

Російське державне інформаційне агентство РИА у 2016 році написало профайл про Сердюкова, якого тоді ще тільки хотіли призначити главою десантників. У статті йшлося, що Сердюков очолював «спеціальну операцію у Криму навесні 2014 року» — окупацію, він був главою штабу Південного військового округу. Ось так про Сердюкова РИА пише в тому ж матеріалі: «Його командний досвід знайшов відображення у рішеннях і діях на Кримському напрямку навесні 2014 року».

У серпні 2015 року Служба безпеки України оприлюднила прізвища російських генералів, які командують військами на Донбасі: Андрій Сердюков керував формуванням і застосуванням російсько-окупаційних військ (позивний «Сєдов»). Під його керівництвом створили Центр територіальних військ Південного військового округу для управління операцією проти України.