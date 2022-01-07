Таджикистан теж погодився відправити в Казахстан своїх «миротворців»
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
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Getty Images / «Бабель»
Парламент Таджикистану на засіданні 7 січня погодився відправити своїх «миротворців» для придушення протестів у Казахстані. Про це повідомляє таджицьке національне агентство новин Ховар.
А перед цим відбулась телефонна розмова президентів Таджикистану і Казахстану. Під час неї глава Таджикистану Емомалі Рахмон підтвердив готовність республіки взяти участь у «миротворчій діяльності» в Казахстані.
Увечері 5 січня президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв звернувся до Організації Договору про колективну безпеку (ОДКБ) по допомогу у придушенні протестів. Це військово-політичний альянс, який створили на пострадянському просторі у 1992 році. До його складу входять Вірменія, Білорусь, Казахстан, Киргизстан, Росія і Таджикистан. Своїх «миротворців» до Казахстану вже відправили Вірменія, Білорусь і РФ.
Генеральний секретар ОДКБ Станіслав Зась заявляв, що в Казахстані чисельність «миротворців» із організації досягатиме приблизно 2,5 тисячі (загалом у розпорядженні ОДКБ є близько трьох тисяч військових). Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв заявляв, що «миротворці» не беруть участь у бойових операціях, а «відповідають за прикриття та охорону державних обʼєктів». Міністерство оборони Росії 7 січня заявило, що «миротворці» РФ разом із силовиками Казахстану взяли під «повний контроль» аеропорт Алмати.
- У Казахстані шостий день — із 2 січня — продовжуються протести, які почались через різке підвищення цін на скраплений газ. До вечора 4 січня люди на протестах почали висувати політичні вимоги: відправити уряд у відставку, викорінити корупцію та кумівство, будувати фабрики і заводи, скоротити безробіття. Попри відставку уряду та зниження цін на газ, протести не припинилися, а лише посилилися — тепер активісти штурмують будівлі адміністрацій і борються з поліцією.
- 4 січня по всій країні почалися зіткнення із силовиками, спроби захоплення адмінбудівель і мародерства. Президент Казахстану назвав протестувальників «терористами» і запросив на допомогу війська країн ОДКБ. Казахстанські силовики й армія застосували зброю проти мітингувальників, а в Алмати з 6 січня почалася «зачистка». Прокуратура Казахстану вже порушила справи про масові заворушення і тероризм. Учасникам протестів може загрожувати довічне увʼязнення. Станом на 7 січня в Казахстані вбиті (за даними МВС) 26 учасників протестів, три тисячі затримані.