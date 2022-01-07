Таджикистан теж погодився відправити в Казахстан своїх «миротворців»

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Парламент Таджикистану на засіданні 7 січня погодився відправити своїх «миротворців» для придушення протестів у Казахстані. Про це повідомляє таджицьке національне агентство новин Ховар.

А перед цим відбулась телефонна розмова президентів Таджикистану і Казахстану. Під час неї глава Таджикистану Емомалі Рахмон підтвердив готовність республіки взяти участь у «миротворчій діяльності» в Казахстані.

Увечері 5 січня президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв звернувся до Організації Договору про колективну безпеку (ОДКБ) по допомогу у придушенні протестів. Це військово-політичний альянс, який створили на пострадянському просторі у 1992 році. До його складу входять Вірменія, Білорусь, Казахстан, Киргизстан, Росія і Таджикистан. Своїх «миротворців» до Казахстану вже відправили Вірменія, Білорусь і РФ.

Генеральний секретар ОДКБ Станіслав Зась заявляв, що в Казахстані чисельність «миротворців» із організації досягатиме приблизно 2,5 тисячі (загалом у розпорядженні ОДКБ є близько трьох тисяч військових). Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв заявляв, що «миротворці» не беруть участь у бойових операціях, а «відповідають за прикриття та охорону державних обʼєктів». Міністерство оборони Росії 7 січня заявило, що «миротворці» РФ разом із силовиками Казахстану взяли під «повний контроль» аеропорт Алмати.