ВАКС заочно заарештував ексглаву правління ПриватБанку Дубілета. Його підозрюють у виведенні 8,2 млрд гривень з фінустанови

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Гонтар Володимир / УНІАН

Вищий антикорупційний суд України заочно заарештував колишнього голову правління ПриватБанку Олександра Дубілета.

Про це повідомили у пресслужбі Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП).

Як зазначається, слідчий суддя ВАКС повністю задовольнив клопотання Національного антикорупційного бюро (НАБУ) і САП.

«Рішення про його арешт винесено без участі підозрюваного, оскільки вже понад пів року ця особа перебуває у міжнародному розшуку», — наголосили в суді.