Авіакатастрофа МАУ: Іран порушив домовленості і приховує імена винних
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Getty Images
Офіс генерального прокурора напередодні другої річниці знищення пасажирського літака МАУ PS752 військовими Ірану повідомив, що іранська сторона проігнорувала запити України і порушила досягнуті домовленості.
Про це повідомляє пресслужба ОГП.
Заступник генпрокурора Максим Якубовський заявив, що Іран не дав можливості українським прокурорам ознайомитися з матеріалами кримінальної справи, яку вже відправили до суду, а також продовжує ретельно приховувати імена і посади обвинувачених та їх дії.
Незважаючи на це, він запевнив, що українська сторона рухається вперед у кримінальному провадженні і в цій справі прокуратурі допомагають Канада, Велика Британія та Швеція, які також втратили громадян у катастрофі. У рамках справи досліджено 8 звітів, чотири з яких іранські, а прокурори та СБУ щодня збирають докази з доступної інформації.
Якубовський додав, що у справі допитали понад 50 людей і провели з експертами понад 100 оглядів фото та відеоматеріалів. Наразі триває комплексна комісійна криміналістична експертиза.
- 8 січня 2020 року у столиці Ірану після зльоту двома ракетами ППО був збитий пасажирський рейс МАУ PS752. Усі 176 осіб (зокрема 57 громадян Канади) на борту загинули. Через кілька днів Іран визнав, що його війська випадково збили літак. Розвідки США та країн Євросоюзу ще 9 січня повідомляли, що у трагедії винні військові. Українська влада заявила про відповідальність Ірану 11 січня.
- У Міністерстві оборони Ірану вважають відповідальним за трагедію оператора ракетної системи, який порушив правила ведення вогню «без дозволу». Комплекс ППО «забули» переналаштувати після переміщення, тому він помилково визначив літак як ціль.
- 17 березня Іран оприлюднив остаточний звіт щодо авіакатастрофи. Україна назвала його цинічним і маніпулятивним. Незабаром МЗС України звинуватило Іран у маніпуляціях і відмові від співпраці в розслідуванні.
- У квітні секретар РНБО Данілов заявив, що Іран навмисно збив літак МАУ. На це вказує відмова Ірану надати повний доступ до матеріалів розслідування.
- У травні суд Канади визнав знищення літака МАУ терористичним актом. Іран відмовився визнавати рішення суду.
- Червневий звіт канадської експертизи показав, що цивільні і військові органи Ірану несуть повну відповідальність за загибель рейсу МАУ.
- У жовтні Офіс генпрокурора повідомив, що Іран не надав повних відповідей, а частину запитів проігнорував.
- У грудні Міжнародна група висунула Ірану ультиматум щодо переговорів про компенсації.