Глава Генштабу Росії назвав «брехнею» заяви про те, що РФ готується вторгнутися в Україну

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Sasha Maksymenko / Flickr

Начальник Генерального штабу Збройних сил Росії Валерій Герасимов заявив, що інформація про вторгнення РФ в Україну, що нібито готується, — це «брехня».

Про це він заявив у четвер, 9 грудня, на брифінгу перед військовими аташе іноземних держав.

Герасимов водночас зазначив, що військова діяльність на території Росії (імовірно, ідеться про навчання біля українського кордону) не вимагає повідомлення про це, а передислокація військ — це «рутинна практика».

Начальник російського Генштабу заявив, що Україна використовує на Донбасі протитанкові ракетні комплекси Javelin і турецькі безпілотники Bayraktar, «тим самим загострює ситуацію», хоча український штаб цю інформацію заперечив.