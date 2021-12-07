Білий дім: Байден зателефонує Зеленському 9 грудня
- Автор:
- Катерина Кадакова
- Дата:
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УНІАН
Президент США Джо Байден зателефонує президенту України Володимиру Зеленському в четвер, 9 грудня.
Про це заявив радник президента США з нацбезпеки Джейк Салліван на брифінгу після переговорів Байдена з російським лідером Володимиром Путіним.
За його словами, Україна була головною темою розмови президентів США та РФ.
«Він прямо сказав президенту Путіну, що в разі подальшого вторгнення Росії в Україну США та наші європейські союзники дадуть відповідь рішучими економічними заходами. Було багато компромісів, не було розмахувань пальцями, але президент чітко розумів, на чому наполягають США», — сказав Салліван.
Водночас у Білому домі запевнили, що Байден не давав Путіну зобовʼязань, що Україна залишиться поза НАТО, і заявив, що ніхто не має права диктувати НАТО, кого не слід приймати до Альянсу.
Також Салліван зауважив, що найближчим часом Байден проведе окремі переговори за результатами саміту з президентом Франції Емманюелем Макроном, канцлером Німеччини Ангелою Меркель, премʼєр-міністром Італії Маріо Драгі та премʼєр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном.
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