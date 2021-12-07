Foreign Policy: Україна просить США передати їй частину евакуйованої з Афганістану військової техніки

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Україна попросила США надати їй частину військової техніки, яку евакуювали з Афганістану. Йдеться про те озброєння, яке було призначене для уряду країни до приходу талібів.

Про це пише Foreign Policy з посиланням на власні джерела.

У листопаді під час візиту до США міністр оборони Олексій Резніков просив американську сторону збільшити постачання озброєння, зокрема надати такі системи, які раніше Штати Україні не давали. Це стосується повітряної та морської оборони, а також радіоелектронної боротьби.

Зокрема, Україна також хоче отримати боєприпаси, які США планували відправити в Афганістан до захоплення там влади талібами.

Окрім цього, Україна просила і гелікоптери Мі-17, які наразі перебувають на технічному обслуговуванні на українській території.