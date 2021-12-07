Foreign Policy: Украина просит США передать ей часть эвакуированной из Афганистана военной техники

Украина попросила США предоставить ей часть военной техники, эвакуированной из Афганистана. Речь идет о том вооружении, которое было предназначено правительству страны до прихода талибов.
Об этом пишет Foreign Policy со ссылкой на собственные источники.
В ноябре во время визита в США министр обороны Алексей Резников просил американскую сторону увеличить поставки вооружения, в частности, предоставить такие системы, которые ранее Штаты Украине не давали. Это касается воздушной и морской обороны, а также радиоэлектронной борьбы.
В частности, Украина также хочет получить боеприпасы, которые США планировали отправить в Афганистан до захвата там власти талибами.
Кроме этого, Украина просила и вертолеты Ми-17, которые находятся на техническом обслуживании на украинской территории.
- По данным CNN, США еще думают, отправлять ли в Украину дополнительное вооружение и советников. В Кремле говорят, что это приведет к обострению ситуации. В США в ответ пригрозили сильными санкциями, «от которых раньше воздерживались».
- О подготовке войск России к вторжению в Украину писали The Washington Post, Bloomberg, Politico и другие СМИ. Скопление войск подтвердили в Пентагоне. Страны Евросоюза и США предупредили Россию о последствиях, а в НАТО заявили, что внимательно следят за ситуацией.
- В Кремле заявили, что Запад может прибегнуть к провокациям, чтобы оправдать свои заявления, а саму ситуацию назвали нагнетанием истерики.
- Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов допускает, что президент России Владимир Путин может прибегнуть к вторжению на юг и восток Украины. В настоящее время у границ сконцентрировано более 92 тысяч российских военных. По его словам, вероятная атака будет начинаться с авиаударов, артиллерийских и бронетанковых ударов с высадкой десанта в Одессе и Мариуполе, а также меньшим вторжением через территорию Беларуси.