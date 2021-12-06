ЄСПЛ заборонив депортувати до Білорусі мігрантів, які прорвалися через кордон

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Європейський суд з прав людини ухвалою від 6 грудня заборонив владі Польщі, Литви та Латвії депортувати до Білорусі мігрантів, які змогли «прорватися» через кордон. Для цього суд застосував правило 39.

Від 20 серпня до 3 грудня ЄСПЛ розглянув 47 заяв від 198 заявників — усі вони просили забезпечити їм перебування на території ЄС. Найбільше позовів мігранти подали проти Польщі — 44, ще два проти Латвії та один — проти Литви.

22 листопада речниця польської прикордонної служби Анна Михальська повідомила про плани Польщі депортувати 200 мігрантів, яким все ж вдалось прорвати кордон і потрапити до країни, мовляв для них організують чартерні рейси та повернуть додому.

Окремо правозахисна організація Human Rights Watch заявила, що Польща та Білорусь разом несуть відповідальність за кризу на кордоні. Організація звинувачує польську сторону у ігноруванні прохань людей та жорстокому ставленні, а білоруську — у використанні мігрантів у політичних інтересах.