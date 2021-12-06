ЕСПЧ запретил депортировать в Беларусь мигрантов, прорвавшихся через границу

Европейский суд по правам человека постановлением от 6 декабря запретил властям Польши, Литвы и Латвии депортировать в Беларусь мигрантов, которые смогли «прорваться» через границу. Для этого суд применил правило 39.

С 20 августа по 3 декабря ЕСПЧ рассмотрел 47 заявлений от 198 заявителей — все они просили обеспечить им пребывание на территории ЕС. Больше всего исков мигранты подали против Польши — 44, еще два против Латвии и один против Литвы.

22 ноября спикер польской пограничной службы Анна Михальская сообщила о планах Польши депортировать 200 мигрантов, которым все же удалось прорвать границу и попасть в страну, мол для них организуют чартерные рейсы и вернут домой.

Отдельно правозащитная организация Human Rights Watch заявила, что Польша и Беларусь вместе несут ответственность за кризис на границе. Организация обвиняет польскую сторону в игнорировании просьб людей и жестоком обращении, а беларусскую — в использовании мигрантов в политических интересах.