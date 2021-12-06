У Кремлі заявили про «авгієві стайні» у відносинах Росії та США і готові вислухати пропозиції Байдена щодо України

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У Кремлі відносини Росії та США порівняли з «авгієвими стайнями», у яких «навряд чи» вдасться швидко навести лад.

Про це в ефірі російського телеканалу заявив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков, цитує Интерфакс.

«Дуже складно чекати на прориви від розмов. Ми маємо такі величезні авгієві стайні зараз у наших двосторонніх відносинах, що розчистити їх за кілька годин розмови навряд чи можливо», — сказав він.

За словами Пєскова, на деяких напрямах російсько-американських відносин почалося пожвавлення.

«Нехай цей діалог поки що не призводить до унісону в позиції, до домовленостей, але, тим не менш, це спілкування. Воно завжди краще», — додав він.

Також речник Путіна закликав «не вдаватися до якихось екзальтованих, емоційних очікувань» від переговорів президентів.

Окремо він запевнив, що Путін зацікавлений вислухати пропозиції, які підготував Байден щодо врегулювання українського питання.

«Ми чули заяву президента США про те, що він йде на цю відеоконференцію з конкретними пропозиціями щодо України, мається на увазі, мабуть, щодо врегулювання української кризи. Це важливо. Я думаю, що президент Путін із великою цікавістю вислухає ці пропозиції, і можна буде зрозуміти, наскільки вони здатні зняти напруженість», — наголосив Пєсков.

На його думку, «зняти напруженість можна лише одним шляхом — зрозуміти, як застрахуватися від можливих помислів Києва вирішити проблему Донбасу силовим шляхом».