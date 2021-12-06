В Кремле заявили об «авгиевых конюшнях» в отношениях России и США и готовы выслушать предложения Байдена по Украине

«Очень сложно ждать прорывов от разговоров. У нас такие огромные авгиевые конюшни сейчас в наших двусторонних отношениях, что расчистить их за несколько часов разговора вряд ли возможно», — сказал он.

В Кремле отношения России и США сравнили с «авгиевыми конюшнями», которые «вряд ли» удастся быстро привести в порядок.

«Пусть этот диалог пока не приводит к унисону в позиции, к договоренностям, но тем не менее это общение. Оно всегда лучше», — добавил он.

Также спикер Путина призвал «не предаваться каким-то экзальтированным, эмоциональным ожиданиям» от переговоров президентов.

Отдельно он заверил, что Путин заинтересован выслушать предложения, которые подготовил Байден по урегулированию украинского вопроса.

«Мы слышали заявление президента США о том, что он идет на эту видеоконференцию с конкретными предложениями по Украине, имеется в виду, наверное, по урегулированию украинского кризиса. Это важно. Я думаю, что президент Путин с большим интересом выслушает эти предложения и можно будет понять, насколько они способны снять напряженность», — подчеркнул Песков.

По его мнению, «снять напряженность можно только одним путем — понять, как застраховаться от возможных помыслов Киева решить проблему Донбасса силовым путем».