CNN: Білий дім готує «агресивні санкції» на випадок вторгнення Росії в Україну — аж до відключення від SWIFT

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Адміністрація президента США Джо Байдена розглядає широкий спектр санкцій, які можуть запровадити проти Росії в разі військового вторгнення в Україну.

Про це повідомляє телеканал CNN із посиланням на джерела.

Санкції включають нові обмеження проти найближчого оточення президента РФ Володимира Путіна та російських енергетичних компаній, а також потенційно «ядерний варіант» — відключення Росії від міжнародної платіжної системи SWIFT, яку банки використовують у всьому світі.

Джерела розповіли телеканалу, що Білий дім зараз веде переговори з європейськими партнерами. Нові економічні санкції можуть бути спрямовані на різні сектори, включно з російською енергетикою та сферою фінансів. Обмеження також можна застосувати щодо суверенного боргу Росії.

Крім того, повідомляється, що США можуть посилити санкції проти провідних російських олігархів, «обмеживши їхні можливості подорожувати та потенційно перекриваючи доступ до американських банківських систем і платіжних систем».

«Ми склали страшенно агресивний пакет», — розповів один із чиновників і попередив, що в разі вторгнення на Росію чекають найгірші економічні санкції, які коли-небудь застосовувалися до країн, крім Ірану та Північної Кореї.