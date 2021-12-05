Міністр оборони Олексій Резніков закликав Канаду, США та Британію направити військових до кордону з Росією
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
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Поліщук Максим / УНІАН
Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що Канада, США і Велика Британія мають спільно та швидко надати військову підтримку Україні, і попередив, що Росію треба стримувати зараз, тому що «далі буде надто пізно».
Про це він заявив в інтервʼю канадському виданню The Globe and Мail, яке оприлюднили в неділю, 5 грудня.
За словами Резнікова, Україні потрібна «швидка відповідь» з боку союзників, яка б допомогла їй вирішити проблему нестачі зенітних ракет, сучасних бойових літаків і військово-морських суден.
«Але не менш важливим є те, що канадські, американські та британські солдати будуть розміщені на позиціях поблизу лінії фронту. [...] У вас є програма навчання в Україні. Думаю, ми можемо розширити її. Замість 50 [військових] інструкторів надішліть 500 інструкторів», — сказав Резніков, маючи на увазі канадську навчальну місію з 200 солдатів, уже розгорнуту у країні.
За словами міністра, ці війська мають бути розміщені в тих місцях, де Росія може їх бачити: у Харкові, Маріуполі, Краматорську, Одесі та на Зміїному острові.
«Над цими територіями мають майоріти три прапори — прапор Канади, прапор США і прапор Британії. Те, що ви тут, було б теж добрим знаком для росіян», — зазначив Резніков.
Резніков сказав, що він побачив розкол у військовому альянсі НАТО з приводу того, як далеко слід заходити в підтримці України. За його словами, Канада, США та Британія були більш схильні кинути виклик Путіну, тоді як Німеччина та Франція ще коливаються, адже стурбовані збереженням своїх економічних відносин з Росією.
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