Глава Міноборони України назвав «спосіб впоратися з Кремлем» і попередив Європу про нову міграційну кризу в разі наступу Росії

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Відмовити Кремль від вторгнення в Україну можна, лише продемонструвавши готовність протистояти російській агресії та переконавши, що ціна наступу буде занадто високою.

Про це йдеться у статті міністра оборони України Олексія Резнікова, опублікованій на сайті американського аналітичного центру Atlantic Council «Майбутнє Європи буде вирішуватися в Україні».

«Єдиний реальний спосіб впоратися з Кремлем — продемонструвати готовність протистояти російській агресії. Ми повинні переконати Москву в тому, що ціна нового наступу занадто висока. Ця ціна матиме військовий характер і негативні політичні, економічні та соціальні наслідки», — заявив глава українського Міноборони.

Також Резніков спрогнозував, що в разі війни з Росією Україна втратить «катастрофічну» кількість людей, але Росія також зазнає «величезних втрат».

«Зображення трун, які повертаються до Росії з лінії фронту в Україні, поширяться як вірус у соціальних мережах і незабаром виявляться надто сильними, щоб їх змогла стримати навіть кремлівська цензура», — вважає він.

Водночас Резніков зазначив, що Росія може напасти, але не зможе утримувати захоплену територію, «окупована українська земля буде горіти у них під ногами».

Окрім цього, міністр заявив, що напад Росії втягне в кризу всю Європу, оскільки заблокує канал імпорту важливих продовольчих товарів як з України, так і з РФ.

Ще одним негативним наслідком вторгнення стане нова міграційна криза.

«Раптова поява від трьох до пʼяти мільйонів українських біженців, які рятуються від російського вторгнення, буде лише однією з багатьох серйозних проблем, із якими стикнеться європейське суспільство», — додав він.

Окремо Резніков пояснив, чому Україна спокійно відреагувала на інформацію про можливе вторгнення Росії.

«Минуло майже вісім років відтоді, як Росія вперше напала на Україну. З того часу російська агресія не припинялася і стала частиною повсякденного життя. Ми стали байдужими до безперервного потоку кремлівської дезінформації та звикли до спроб російського керівництва заперечувати право України на існування. Щоб нас шокувати, знадобиться щось більше, ніж чергове нарощування російської військової сили», — розповів він та запевнив, що ніхто в Україні не недооцінює серйозність нинішньої ситуації.

На думку глави Міноборони України, зараз єдина невизначеність полягає в тому, чи усвідомлює Європа повною мірою, що повномасштабне російське вторгнення в Україну означатиме для решти континенту.