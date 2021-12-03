Україна отримає від ЄС €1,4 мільйона на облаштування кордону з Білоруссю
- Автор:
- Софія Телішевська
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МВС
Міністерство внутрішніх справ України отримає від Євросоюзу €1,4 мільйона для посилення державного кордону.
Про це домовились міністр внутрішніх справ Денис Монастирський та голова Представництва ЄС в Україні Матті Маасікас.
Український міністр запропонував перерозподілити частини бюджету другої фази спільного проєкту EU4IBM, щоб Україна змогла посилити кордон з Білоруссю.
Маасікас запевнив, що Київ може розраховувати на €1,4 мільйона та анонсував суттєве збільшення цієї суми у наступні місяці.
Оскільки Україна стежить за кризою, яка назріла на кордонах Білорусі, то МВС зацікавлене в участі у засіданні міністрів внутрішніх справ ЄС. Зустріч пройде 9—10 грудня у Брюсселі.
- Після введення санкцій проти Білорусі на кордон Євросоюзу (Польща, Литва, Латвія) ринув потік мігрантів із країн Близького Сходу. У Європі впевнені, що режим Олександра Лукашенка навмисно створив міграційну кризу. Також у ЄС вважають, що Білорусі в цьому допомагає Росія.
- З 8 листопада криза з тисячами мігрантів спостерігається на кордоні Польщі та Білорусі. Там утворився стихійний табір, а мігранти кілька разів намагалися штурмувати кордон. Масовий штурм розпочався 16 листопада, через нього постраждали 7 польських силовиків. Спроби прориву кордону тривають і досі, але частина мігрантів почала повертатися додому.
- 19 листопада Олександр Лукашенко визнав, що білоруські війська могли допомагати мігрантам потрапити до ЄС.
- 2 грудня США, ЄС, Британія та Канада ввели санкції проти Білорусі через організацію міграційної кризи. Білорусь обіцяє відповідь.