Головуправління розвідки: Бойовики на Донбасі привели у найвищу бойову готовність війська та проводять ротацію

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На Донбасі бойовики російських угруповань «ДНР» та «ЛНР» привели свої війська у найвищий ступінь бойової готовності.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

На окупованих територіях Донецької та Луганської областей з 1 грудня під контролем 8 загальновійськової армії Південного військового округу ЗС Росії розпочалася оперативна та бойова підготовка з проведенням ротації.

За даними розвідки, противник посилює свої підрозділи на передових позиціях фронту та проводить інтенсивну підготовку артилерійських та мінометних розрахунків. Ймовірно, вони посилять обстріл позицій Збройних сил України.

Раніше розвідка України повідомляла, що війська бойовиків розпочали навчання на тлі можливого вторгнення військ Росії до України. Журналісти пізніше встановили точне місце полігону, на якому Росія проводить навчання бойовиків «ДНР».