США, ЄС, Британія та Канада ввели санкції проти Білорусі через організацію міграційної кризи

Новини

США, Велика Британія, Канада та Європейський Союз запровадили санкції проти Білорусі за організацію потоку мігрантів із країн Близького Сходу до ЄС.

Міністерство фінансів США ввело санкції проти 20 фізичних осіб та 12 юрособ, а також 3 бортів. У списку син самопроголошеного президента Олександра Лукашенка Дмитро, голова Держприкордонкомітету Анатолій Лаппо, компанії «Білоруська калійна компанія», «Трансавіаекспорт», «Славкалій», «Белтехекспорт», «Агат — електромеханічний завод», два літаки Іл-76ТД, вертоліт AgustaWest та інші.

Євросоюз ввів санкції проти 17 фізичних та 11 юридичних осіб — авіакомпанії «Белавіа», сирійського перевізника Сham Wings, турагентств «Центркурорт» та «Оскар Тур», «Гродно Азоту», «Білоруснафти» та «Белшини», співробітників прикордонної служби та суддів.

Велика Британія та Канада також запровадили санкції проти чиновників, які вважаються організаторами нелегальної міграції до ЄС, прикордонної служби та білоруських компаній.

Від Білорусі вимагали негайно припинити організацію незаконної міграції, а також звільнити майже 900 політичних увʼязнених.