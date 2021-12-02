Глава Пентагону назвав Росію «Радянським Союзом» і попередив Кремль про відповідь у разі вторгнення в Україну

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David B. Gleason / Flickr

Міністр оборони США Ллойд Остін назвав Росію «Радянським Союзом» і запевнив, що будь-яка відповідь Сполучених Штатів на дії Кремля щодо України буде узгоджуватися з міжнародними союзниками.

Про це він заявив під час візиту до Південної Кореї, повідомляє Reuters.

«Все, що ми робимо, буде зроблено як відповідь міжнародної спільноти. Але найкращий варіант — ми не побачимо вторгнення Радянського Союзу в Україну», — сказав Остін.

Також глава Пентагону закликав Москву «бути прозорою» щодо нарощування військових сил біля кордону з Україною.

Окремо Остін висловив сподівання, що США та Росія зможуть «вирішити питання та проблеми і знизити температуру в регіоні».