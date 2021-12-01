У Держдепі США заявили, що у разі вторгнення в Україну проти Росії застосують економічні санкції, «від яких раніше утримувалися»

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U.S. Embassy Moldova / Flickr

Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що у разі вторгнення Росії в Україну проти РФ запровадять такі економічні санкції, від яких раніше утримувалися. Він також підкреслив, що НАТО готове посилювати оборону східного флангу.

Про це він повідомив на пресконференції 1 грудня.

«Ми не знаємо, чи президент Путін ухвалив рішення про вторгнення. Що ми знаємо - це що він підготував сили на випадок, якщо він вирішить це зробити. Тож попри непевність щодо намірів і часових рамок, ми маємо готуватися до усіх можливих сценаріїв», — зазначив Блінкен.

Він зазначив, що після зустрічі у НАТО може стверджувати, що всі союзники налаштовані не менш рішуче, аніж у США, у питанні реакції на вторгнення Росії.

«Ми готові змусити Росію заплатити високу ціну за подальшу агресію проти України, і НАТО готовий посилювати свою оборону на східному флангу», — пояснив Блінкен.

Водночас у Державному департаменті США визнали, що перемовини щодо Донбасу зайшли у глухий кут. За словами заступниці держсекретаря Вікторії Нуланд, Штати готові долучитися до перемовин у цьому питанні.

«Переговори зайшли в глухий кут, і обидві сторони роблять все для того, щоб мікроелементи затягували обговорення великих елементів. Чи хоче Путін справді повернути Донбас? Ми не знаємо, але ми віримо в це і думаємо, що США можуть відіграти допоміжну роль, як ми це робили раніше. Ми не бачимо жодної альтернативи [Мінським угодам]. Треба починати щось робити, а не просто говорити про Мінські угоди. Це потребує інтенсивної співпраці, політичної волі та громадської підтримки», — вважає вона.