Росія розпочала зимові навчання поряд з Україною

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Міноборони Росії

Збройні сили Росії розпочали традиційні зимові навчання, які цього року відбудуться в окупованому Криму та регіонах, що межують з Україною.

Про це повідомила пресслужба Південного військового округу.

До маневрів залучать понад 10 тисяч військовослужбовців із мотострілецьких і танкових підрозділів. Повідомляється, що військовослужбовці ПВО братимуть участь у табірних зборах і польових виходах, тактичних та командно-штабних навчаннях різного рівня.

Напередодні президент Росії Володимир Путін прокоментував можливість вторгнення російських військ в Україну. Він заявив, що Україна та Росія мають налагодити відносини — тоді жодних загроз не буде. Путін також озвучив власні «червоні лінії» щодо України. Він заявив, що Росія залишає за собою право діяти у відповідь, якщо в Україні зʼявляться ударні ракетні комплекси.