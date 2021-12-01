Росія розпочала зимові навчання поряд з Україною
- Автор:
- Олег Панфілович
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Міноборони Росії
Збройні сили Росії розпочали традиційні зимові навчання, які цього року відбудуться в окупованому Криму та регіонах, що межують з Україною.
Про це повідомила пресслужба Південного військового округу.
До маневрів залучать понад 10 тисяч військовослужбовців із мотострілецьких і танкових підрозділів. Повідомляється, що військовослужбовці ПВО братимуть участь у табірних зборах і польових виходах, тактичних та командно-штабних навчаннях різного рівня.
Напередодні президент Росії Володимир Путін прокоментував можливість вторгнення російських військ в Україну. Він заявив, що Україна та Росія мають налагодити відносини — тоді жодних загроз не буде. Путін також озвучив власні «червоні лінії» щодо України. Він заявив, що Росія залишає за собою право діяти у відповідь, якщо в Україні зʼявляться ударні ракетні комплекси.
- Про підготовку військ Росії до вторгнення в Україну писали The Washington Post, Bloomberg, Politico та інші ЗМІ. Скупчення військ підтвердили в Пентагоні. Країни Євросоюзу та США попередили Росію про наслідки, а в НАТО заявили, що уважно стежать за ситуацією.
- У Кремлі заявили, що Захід може вдатися до провокацій, щоб виправдати свої заяви, а саму ситуацію назвали нагнітанням істерики.
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- 22 листопада повідомлялося, що розвідка США поділилася з європейськими союзниками даними та картами про сценарії можливого вторгнення. Планується широкомасштабний швидкий наступ на трьох напрямках.