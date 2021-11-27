WSJ: Адміністрація Байдена розглядає два сценарії дії в разі вторгнення Росії в Україну
- Автор:
- Олег Панфілович
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Міноборони Росії
Адміністрація президента США Джо Байдена розглядає два основні сценарії дій на випадок вторгнення Росії в Україну.
Про це пише The Wall Street Journal.
Першим варіантом, за даними видання, є посилення оборонних можливостей України шляхом збільшення обсягів постачання засобів протиповітряної оборони та іншої військової допомоги та розширення санкцій проти Росії.
Другий варіант — США піде шляхом «зниження ризику конфронтації з Москвою», зокрема за допомогою обмеження кількості військових навчань, які проводять США в Європі. Такі навчання провокують критику з боку Росії. США при цьому також призупинить програму військової допомоги Україні.
- Про підготовку військ Росії до вторгнення в Україну писали The Washington Post, Bloomberg, Politico та інші ЗМІ. Скупчення військ підтвердили в Пентагоні. Країни Євросоюзу та США попередили Росію про наслідки, а в НАТО заявили, що уважно стежать за ситуацією.
- У Кремлі заявили, що Захід може вдатися до провокацій, щоб виправдати свої заяви, а саму ситуацію назвали нагнітанням істерики.
- Начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов допускає, що президент Росії Володимир Путін може вдатися до вторгнення на південь і схід України. Наразі біля кордонів сконцентровано понад 92 тисячі російських військових. За його словами, імовірна атака починатиметься з авіаударів, артилерійських і бронетанкових ударів з висадкою десанту в Одесі та Маріуполі, а також меншим вторгненням через територію Білорусі.
- 22 листопада повідомлялося, що розвідка США поділилася з європейськими союзниками даними та картами про сценарії можливого вторгнення. Планується широкомасштабний швидкий наступ на трьох напрямках.