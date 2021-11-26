Генсек НАТО заявив, що Росія «заплатить ціну», якщо вторгнеться на територію України
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
- Дата:
-
NATO North Atlantic Treaty / Flickr
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Росія обов’язково заплатить певну ціну, якщо вторгнеться на територію України. Він зазначив, що це матиме для РФ серйозні наслідки.
Про це він повідомив на брифінгу 26 листопада.
За його словами, Альянс фіксує військове нарощування вздовж українських кордонів, і воно ніяк не пояснюється.
«Якщо Росія застосує силу проти України, це матиме ціну, це матиме наслідки, і ми продовжуємо закликати Росію до деескалації», — сказав генсек.
Водночас він підкреслив, що принцип колективної оборони НАТО не поширюється на Україну, але Альянс підтримуватиме її.
- Про підготовку військ Росії до вторгнення в Україну писали The Washington Post, Bloomberg, Politico та інші ЗМІ. Скупчення військ підтвердили в Пентагоні. Країни Євросоюзу та США попередили Росію про наслідки, а в НАТО заявили, що уважно стежать за ситуацією.
- У Кремлі заявили, що Захід може вдатися до провокацій, щоб виправдати свої заяви, а саму ситуацію назвали нагнітанням істерики.
- Начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов допускає, що президент Росії Володимир Путін може вдатися до вторгнення на південь і схід України. Наразі біля кордонів сконцентровано понад 92 тисячі російських військових. За його словами, імовірна атака починатиметься з авіаударів, артилерійських і бронетанкових ударів з висадкою десанту в Одесі та Маріуполі, а також меншим вторгненням через територію Білорусі.
- 22 листопада повідомлялося, що розвідка США поділилася з європейськими союзниками даними та картами про сценарії можливого вторгнення. Планується широкомасштабний швидкий наступ на трьох напрямках.