CIT: Росія стягує до кордону України та до окупованого Криму війська «у кількості, що насторожує»

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Facebook / Conflict Intelligence Team

Росія звозить до кордону з Україною техніку «у кількості, що насторожує», що «лише з натяжкою можна спробувати пояснити переозброєнням діючих військових частин».

Про це йдеться у розслідуванні команди Conflict Intelligence Team (CIT), яка займається дослідженням воєнних конфліктів, зокрема в Україні.

CIT пояснює: якщо на початку листопада біля кордону з Україною єдиним зʼєднанням була 4-та танкова дивізія, то зараз там вже щонайменше інші формування 1-ї танкової армії, а також окремі частини 49-ї та 58-ї армій Південного військового округу. Розслідувачі пояснюють, що зосередження сил біля кордону приблизно таке ж, як це було у квітні і перекидає Росія їх повільніше, ніж тоді. Однак якщо такими темпами до січня, то загальна чисельність військ біля кордону та в окупованому Криму значно перевищить квітневі показники. Загалом російську техніку фіксують на полігоні «Погоново» у Воронезькій області.

CIT погоджується із тим, що можливість почати захоплювати Україну зʼявиться щонайменше не раніше початку наступного року, але не погоджується із тим, що видання Bloomberg називає «найбільшим із радянських часів призовом резервістів» ознакою окупації більшої території України. Розслідувачі пояснили, що ідеться про навчання «БАРС», які вже пройшли в Південному військовому окрузі, а 22 листопада почалися в Західному.

Якщо інші видання пишуть про скупчення військ із території Росії, то Conflict Intelligence Team акцентує увагу і на тому, що це відбувається і з території окупованого Криму. Є відео, як 11 листопада завантажують 34-у окрему мотострілецьку бригаду біля Ставропілля, а також 42-ю гвардійську мотострілецьку дивізію, ешелон з танками Т-72Б3, який потрапив на відео дорогою до Криму.

Крім цього, за останні кілька днів зʼявилися два відео, де ешелони з БМП-3 та БТР-82 прямують із Буя (Космтромська область) у Валуйки (23 км від кордону з Україною, Бєлгородська область).