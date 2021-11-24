Кабмін виділив 175 мільйонів гривень на посилення кордону України

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Прес-служба Міністерства внутрішніх справ України

Кабінет міністрів виділив 175 мільйонів гривень на посилення охоронних заходів українського кордону.

Відповідне рішення уряд ухвалив на засіданні 24 листопада.

«Розуміючи непросту ситуацію на білорусько-польському кордоні, продовжуємо посилювати безпеку країни», — заявив прем’єр-імінстр Денис Шмигаль.

На думку глави уряду, не можна виключати, що «міграційний дестабілізаційний проєкт» може бути поширений і на українсько-білоруський кордон, тому Україна має бути готовою до будь-якого сценарію.