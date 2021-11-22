МЗС: Україна не планує наступальної військової операції на Донбасі, це Росія посилила дезінформацію
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
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Сергій Моргунов / «Бабель»
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Росія підвищила інтенсивність своєї дезінформації, тому він наголосив, що Україна не планує наступальної операції на Донбасі.
Про це він написав у Twitter у понеділок, 22 листопада.
«Росія підвищила інтенсивність дезінформації, включно з хибними звинуваченнями України у нібито підготовці до військового нападу на Донбасі. Офіційно: Україна не планує наступальної військової операції на Донбасі. Ми віддані пошуку політико-дипломатичного розв’язання конфлікту», — зазначив Кулеба і уточнив, що Україна продовжує працювати над тим, щоб оживити «нормандський формат», разом із Німеччиною та Францією як посередниками і закликав Росію долучитись.
Разом з тим українська дипломатія продовжує працювати над зміцненням обороноздатності держави, аби стримати Росію від подальшої агресії.
Перед цим речник Кремля Дмитро Пєсков заявляв про те, що «значно зросла кількість провокацій з боку Збройних сил України» і що «під прикриттям навчань НАТО у Чорному морі Київ домагається силового вирішення своїх проблем».
21 листопада журнал Military Times опублікував карту, як Росія планує вторгнутися в Україну. Вона дуже схожа на сценарій, який описує видання Bloomberg із посиланням на дані розвідки. Згідно із цим сценарієм, Росія планує широкомасштабний швидкий наступ одночасно на трьох напрямках — з окупованого Криму, з кордону Білорусі та через російський кордон на сході. Планують задіяти близько 100 батальйонних тактичних груп — загалом до 100 тисяч людей. Наступ підтримуватимуть бойовою авіацією. Половина цих сил вже на позиціях. У Кремлі коментують традиційно: це провокація.
- Про підготовку військ Росії до вторгнення в Україну писали The Washington Post, Bloomberg, Politico та інші ЗМІ. Скупчення військ підтвердили в Пентагоні. Країни Євросоюзу та США попередили Росію про наслідки, а в НАТО заявили, що уважно стежать за ситуацією.
- У Кремлі заявили, що Захід може вдатися до провокацій, щоб виправдати свої заяви, а саму ситуацію назвали нагнітанням істерики.
- Начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов допускає, що президент Росії Володимир Путін може вдатися до вторгнення на південь і схід України. Наразі біля кордонів сконцентровано понад 92 тисячі російських військових. За його словами, імовірна атака починатиметься з авіаударів, артилерійських і бронетанкових ударів з висадкою десанту в Одесі та Маріуполі, а також меншим вторгненням через територію Білорусі.