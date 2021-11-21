Секретар РНБО Олексій Данілов назвав дії Росії на кордоні з Україною підняттям ставок для переговорів

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Офіс президента України / Facebook

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов заявив, що російські війська біля кордону України є спробою підняти ставки для майбутніх переговорів.

Про це він сказав під час зустрічі з американськими сенаторами на міжнародному безпековому форумі у Галіфаксі (Канада).

«Стягуючи війська до українського кордону, Росія намагається максимально загострити безпекову ситуацію в регіоні для підняття ставок за столом майбутніх переговорів», — зазначив Данілов.

За його словами, останні дії Росії, зокрема публікація Міністром закордонних справ РФ дипломатичних документів та випробування новітніх систем протиракетної оборони на власних супутниках, говорять про те, що «жодних правил для них вже не існує».

При цьому він запевнив, що Україна не допустить повторення ситуації 2014 року і зможе дати адекватну відповідь у випадку агресії.