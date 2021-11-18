Саакашвілі у в’язниці знепритомнів — його перевели в реанімацію

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Палінчак Михайло / УНІАН

Колишнього президента Грузії Міхеіла Саакашвілі, який голодує у грузинській лікарні, перевели в реанімацію. Він ненадовго знепритомнів.

Про це пише «Грузия Онлайн».

Саакашвілі знепритомнів на зустрічі з адвокатами, і його вивезли з кімнати на ношах.

«Це був короткий епізод непритомності, був високий тиск та нестабільні глікемічні показники. Він лежить у реанімації, і там чергує реаніматолог. Він повністю контактний», — зазначили медики.

За даними лікарів, наразі стан Саакашвілі стабільний. Причини непритомності стануть зрозумілими після результатів аналізів.