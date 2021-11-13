Білоруські солдати вночі потрощили прикордонну огорожу Польщі для прориву мігрантів. Неподалік у лісі знайшли тіло сирійця

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У лісі на польсько-білоруському кордоні знайшли тіло молодого мігранта з Сирії.

Про це повідомила поліція Подляського воєводства Польщі.

«Вчора [12 листопада] в лісі недалеко від кордону в районі Вільки Терехівської було знайдено тіло молодого сирійця», — йдеться у повідомленні.

За словами правоохоронців, встановити причину смерті на місці не вдалося.

Водночас у прикордонній службі Польщі розповіли, що вночі в районі села Черемха, що неподалік від Вільки Терехівської, білоруські військові почали руйнувати тимчасову прикордонну огорожу.

«Вони виривали стовпи огорожі та рвали службовою машиною колючий дріт. Польські службовці були засліплені лазерними променями та стробоскопами», — заявили прикордонники та виклали відео з місця подій.

Також у прикордонній службі зауважили, що поруч із білоруськими солдатами перебувала група з близько 100 мігрантів, які чекали на можливість незаконного перетину кордону.

«Білоруси оснастили іноземців сльозогінним газом, який застосовувався щодо польських служб», — додали прикордонники та запевнили, що ця та подальші спроби нелегально перетнути кордон були відвернуті.

Зауважимо, у п’ятницю, 12 листопада, Європейський союз та країни-члени ЄС, до яких також долучилася Україна, виступили на засіданні Генасамблеї ООН зі спільною заявою про те, що використання Білоруссю мігрантів як політичної зброї рівносильне контрабанді або торгівлі людьми, повідомляє Укрінформ.

«Білорусь… у цей час широко використовує міграцію в політичних цілях. Ця практика рівносильна контрабанді людей або торгівлі людьми. Вона свідчить про цинізм білоруського режиму, який наражає на небезпеку життя і здоровʼя людей, аби відвернути увагу від порушень прав людини та жорстоких репресій у країні», — йдеться у документі.

Підписанти заяви рішуче засудили «це нелюдське і неприпустиме поводження», відкидають «будь-які спроби третіх країн використовувати торгівлю людьми, міграцію або контрабанду людей» та закликали білоруський режим негайно припинити цю практику та інші гібридні загрози життю і здоровʼю людей, включаючи постійне блокування доступу до гуманітарної допомоги.