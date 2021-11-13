Беларусские солдаты ночью поломали пограничное ограждение Польши для прорыва мигрантов. Неподалеку в лесу нашли тело сирийца

В лесу на польско-беларусской границе обнаружили тело молодого мигранта из Сирии.
Об этом сообщила полиция Подляского воеводства Польши.
«Вчера [12 ноября] в лесу недалеко от границы в районе Вильки Тереховской было обнаружено тело молодого сирийца», — говорится в сообщении.
По словам правоохранителей, установить причину смерти на месте не удалось.
В пограничной службе Польши рассказали, что ночью в районе села Черемха, что неподалеку от Вильки Тереховской, беларусские военные начали разрушать временное пограничное ограждение.
«Они вырывали столбы ограды и рвали служебной машиной колючую проволоку. Польские служащие были ослеплены лазерными лучами и стробоскопами», — заявили пограничники и выложили видео с места событий.
Также в пограничной службе отметили, что рядом с беларусскими солдатами находилась группа из около 100 мигрантов, ожидавших возможности незаконного пересечения границы.
«Беларусы оснастили иностранцев слезоточивым газом, применявшимся в отношении польских служб», — добавили пограничники и заверили, что эта и дальнейшие попытки нелегально пересечь границу были пресечены.
Отметим, в пятницу, 12 ноября, Европейский Союз и страны-члены ЕС, к которым также присоединилась Украина, выступили на заседании Генассамблеи ООН с совместным заявлением о том, что использование Беларусью мигрантов в качестве политического оружия равносильно контрабанде или торговле людьми, сообщает Укринформ.
«Беларусь… в настоящее время широко использует миграцию в политических целях. Эта практика равносильна контрабанде людей или торговле людьми. Она свидетельствует о цинизме беларусского режима, который подвергает опасности жизнь и здоровье людей, чтобы отвлечь внимание от нарушений прав человека и жестоких репрессий в стране», — говорится в документе.
Подписавшиеся под заявлением решительно осудили «это бесчеловечное и недопустимое поведение», отвергают «любые попытки третьих стран использовать торговлю людьми, миграцию или контрабанду людей» и призвали беларусский режим немедленно прекратить эту практику и другие гибридные угрозы жизни и здоровью людей, включая доступ к гуманитарной помощи.
- После введения санкций против Беларуси из-за фальсификации президентских выборов, подавления оппозиции и протестов на границу Евросоюза (Польша, Литва, Латвия) хлынул поток мигрантов из стран Ближнего Востока. В Европе уверены, что режим Александра Лукашенко намеренно создал миграционный кризис (увеличив количество авиарейсов из стран Ближнего Востока), чтобы отомстить. Официальный Минск обвиняет в кризисе Европу, которая якобы сама открыла двери для мигрантов, в том числе из захваченного талибами Афганистана, и отказывается принимать их.
- 8 ноября на границу Польши прибыла колонна из тысяч мигрантов. Ее сопровождали силовики Беларуси, которые в итоге согнали людей в лес, когда те дошли до беларусского пограничного перехода «Брузги». Мигранты пытались штурмом прорвать границу, но польские силовики и военные этого не допустили. Польша усилила границу войсками, как и Беларусь.
- 9 ноября СМИ сообщили, что беларусские пограничники перебросили сотни мигрантов на границу с Литвой. Страна на месяц ввела на границе чрезвычайное положение.
- На границе Польши образовался многотысячный лагерь беженцев. Лукашенко пригрозил перекрыть транзит газа по трубопроводу «Ямал — Европа», если Евросоюз решит закрыть границу. В ЕС ответили, что не позволят себя запугивать.
- Украина также усиливает границу на фоне угрозы наплыва мигрантов из Беларуси.