Путін відреагував на погрозу Лукашенка перекрити Європі газ: Це не сприятиме розвитку наших відносин із Білоруссю
- Автор:
- Катерина Кадакова
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Пресслужба президента Російської Федерації
Президент Росії Володимир Путін заявив, що перекриття Білоруссю транзиту газу до Європи, чим погрожував самопроголошений очільник країни Олександр Лукашенко, «буде порушенням нашого транзитного контракту».
Про це він сказав в інтерв’ю телеканалу «Росія».
«Я, чесно кажучи, вперше про це чую, бо двічі розмовляв з Олександром Григоровичем останнім часом, він мені жодного разу про це не сказав, навіть не натякнув. Але він може, напевно. Хоча нічого хорошого в цьому немає, і я, звичайно, з ним поговорю на цю тему, якщо він не в серцях це просто сказав», — запевнив Путін.
Президент РФ також висловив сподівання, що до перекриття російського газопроводу не дійде.
«Це завдало б великої шкоди енергетиці Європи, енергетичному сектору Європи і не сприяло розвитку наших відносин із Білоруссю як із транзитною країною», — додав він.
Водночас Путін зазначив, що проти Лукашенка «завжди застосовують та погрожують застосуванням нових санкцій».
- 11 листопада Лукашенко пригрозив перекрити транзит газопроводом «Ямал — Європа», якщо Євросоюз вирішить закрити кордон через ситуацію з нелегальними мігрантами.
- У Євросоюзі також відповіли на погрози Лукашенка. Єврокомісар з енергетики Паоло Джентілоні заявив, що «ми не дозволимо Лукашенку залякати нас своїми погрозами».
- Після введення санкцій проти Білорусі за фальсифікацію президентських виборів, придушення опозиції та протестів на кордон Євросоюзу (Польща, Литва, Латвія) ринув потік мігрантів із країн Близького Сходу. У Європі впевнені, що режим Олександра Лукашенка навмисно створив міграційну кризу (збільшивши кількість авіарейсів з країн Близького Сходу), щоб помститися. Офіційний Мінськ звинувачує у кризі Європу, яка нібито сама відчинила двері для мігрантів, зокрема із захопленого талібами Афганістану, і відмовляється їх приймати.
- 8 листопада до кордону Польщі прибула колона з тисяч мігрантів. Її супроводжували силовики Білорусі, які зрештою зігнали людей у ліс, коли ті дійшли до білоруського прикордонного переходу «Брузги». Мігранти намагалися штурмом прорвати кордон, але польські силовики та військові цього не допустили. Польща посилила кордон військами, як і Білорусь.