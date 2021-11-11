Європейський Союз відповів на погрози Лукашенка перекрити газову трубу: не дозволить себе залякувати
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
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Rock Cohen / Flickr
Європейський Союз відповів на погрози самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка перекрити транзит газопроводом «Ямал — Європа».
Позицію 11 листопада озвучив єврокомісар з енергетики Паоло Джентілоні на пресконференції в Брюсселі, цитує DW.
«У питаннях постачання газу ми маємо максимально використовувати наші відносини з країнами-постачальниками — державами Африки, Норвегією, Росією, і ми не дозволимо Лукашенку залякати нас своїми погрозами», — заявив Джентілоні.
Єврокомісар підтвердив, що питання безпеки постачання газу до країн ЄС включать до оборонної концепції Євросоюзу під назвою «Стратегічний компас ЄС».
Нагадаємо, що 11 листопада Лукашенко пригрозив перекрити транзит газопроводом «Ямал — Європа», якщо Євросоюз вирішить закрити кордон через ситуацію з нелегальними мігрантами.
Газопровід «Ямал — Європа» проходить територією чотирьох країн: Росії, Білорусі, Польщі та Німеччини. Загальна протяжність — понад 2 тисячі кілометрів. Білоруська ділянка газопроводу складається з пʼяти компресорних станцій, її довжина 575 кілометрів.
- Після введення санкцій проти Білорусі за фальсифікацію президентських виборів, придушення опозиції та протестів на кордон Євросоюзу (Польща, Литва, Латвія) ринув потік мігрантів із країн Близького Сходу. У Європі впевнені, що режим Олександра Лукашенка навмисно створив міграційну кризу (збільшивши кількість авіарейсів з країн Близького Сходу), щоб помститися. Офіційний Мінськ звинувачує у кризі Європу, яка нібито сама відчинила двері для мігрантів, зокрема із захопленого талібами Афганістану, і відмовляється їх приймати.
- 8 листопада до кордону Польщі прибула колона з тисяч мігрантів. Її супроводжували силовики Білорусі, які зрештою зігнали людей у ліс, коли ті дійшли до білоруського прикордонного переходу «Брузги». Мігранти намагалися штурмом прорвати кордон, але польські силовики та військові цього не допустили. Польща посилила кордон військами, як і Білорусь.
- 11 листопада Україна заявила, що посилює кордон із Білоруссю і надсилає туди 8,5 тисячі військових. Також чергуватимуть 15 вертольотів, які за необхідності перекидатимуть військових на кордон.