Міноборони Білорусі викликало військового аташе Польщі через війська на кордоні. Польський премʼєр заявив про відродження Російської імперії
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Міноборони Білорусі викликало військового аташе при посольстві Польщі полковника Ярослава Кембровського через скупчення польських військових біля кордону двох країн на тлі загострення міграційної кризи.
Про це повідомляє держагентство БелТА.
Міноборони висловило аташе претензії через нібито неправомірні та безпідставні звинувачення білоруської сторони у створенні кризи з мігрантами з Близького Сходу, а також заявило, що розцінює наявність військ на кордоні як провокацію, і закликає Польщу запросити білоруських спостерігачів на польську сторону.
За даними Міноборони, на кордоні з Білоруссю перебувають понад 12 тисяч військових.
«До сьогодні Мінськ не отримав від польської сторони ні повідомлення, ні запрошення спостерігачів [...]. Міністерство національної оборони Польщі наразі не готове до конструктивного діалогу зі спірних питань, що виникли, або не бажає діалогу. Проте Міністерство оборони Білорусі досі чекає на ініціативні пропозиції від польської сторони», — заявили у відомстві.
Раніше самопроголошений президент Білорусі звинуватив Польщу в розвʼязанні кризи та закритті прикордонних пунктів для мігрантів. Він дорікнув Європі за нібито зазіхання на територію Білорусі, але заявив, що не планує воювати з Польщею. Відповідаючи на звинувачення, Лукашенко заявив, що мігранти самі формують колони для походу до Європи, а Білорусь — лише транзитна зона на їхньому шляху.
Реакція Польщі
Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький поклав повну відповідальність за потік мігрантів на режим Олександра Лукашенка. Він вважає, що у Лукашенка є керівник у Москві.
«Цей останній напад Лукашенка, який має керівника в Москві, показує рішучість сценарію відродження Російської імперії, якому ми повинні протистояти щосили», — заявив премʼєр.
Він зазначив, що Польща захищатиме свої кордони, а Лукашенко зобовʼязаний повернути мігрантів додому.
- Після введення санкцій проти Білорусі за фальсифікацію президентських виборів, придушення опозиції та протестів на кордон Євросоюзу (Польща, Литва, Латвія) ринув потік мігрантів із країн Близького Сходу. У Європі впевнені, що режим Олександра Лукашенка навмисно створив міграційну кризу (збільшивши авіарейси з країн Близького Сходу), щоб помститися. Офіційний Мінськ звинувачує у кризі Європу, яка нібито сама відчинила двері для мігрантів, зокрема із захопленого талібами Афганістану, і відмовляється їх приймати.
- 8 листопада до кордону Польщі прийшла колона із тисяч мігрантів. Її супроводжували силовики Білорусі, які зрештою зігнали людей у ліс, коли ті дійшли до білоруського прикордонного переходу «Брузги». Мігранти намагалися штурмом прорвати кордон, але польські силовики та військові цього не допустили. Польща посилила кордон військами, як і Білорусь.
- 9 листопада ЗМІ повідомили, що білоруські прикордонники перекинули сотні мігрантів до кордону з Литвою. Країна на місяць запровадила на кордоні надзвичайний стан.