Хунта Мʼянми засудила до 20 років помічника ексглави уряду Аун Сан Су Чжі

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У Мʼянмі до 20 років позбавлення волі засудили помічника ексглави уряду Аун Сан Су Чжі — У Він Хтейна.

Як повідомляє AFP із посиланням на адвоката, Хтейн отримав тюремний термін за звинуваченням у державній зраді.

Спочатку помилково повідомлялося, що 20 років увʼязнення отримала сама Аун Сан Су Чжі, яка перебуває під вартою.

Військова влада звинувачує Су Чжі в отриманні хабарів, порушенні закону про імпорт та експорт, закону про ліквідацію наслідків стихійних лих та порушенні закону про нерозголошення державної таємниці. Також їй висунуто звинувачення у підбурюванні до заколоту.

До військового перевороту лауреатка Нобелівської премії Су Чжі фактично виконувала обов’язки премʼєр-міністра.