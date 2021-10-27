Українська омбудсмен Денісова відвідала Саакашвілі в СІЗО і розповіла про його стан
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
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Уповноважена Верховної Ради України з питань людини Людмила Денісова навістила в СІЗО у грузинському місті Руставі громадянина України та колишнього президента Грузії Міхеіла Саакашвілі, який голодує з 1 жовтня.
Про результати візиту, який відбувся 27 жовтня, Денісова розповіла під час спілкування із журналістами.
У пенітенціарній установі чергує реанімаційна бригада, лікарі зможуть за необхідності зробити Саакашвілі переливання крові та масаж серця. Однак, за словами Денісової, якщо потрібно буде відновлювати життєво важливі органи, зробити цього на місці не зможуть і навряд чи зможуть довести його до лікарні.
Зараз Саакашвілі роблять аналізи, він вже зустрівся з українським лікарем, результати огляду будуть на днях.
Саакашвілі вкотре заявив Денісовій, що він не переїжджатиме до тюремної лікарні в колонії № 17 у Глдані, адже вважає, що там небезпечно для його життя. Грузинська омбудсмен теж заявляла, що у колонії № 17 немає необхідної інфраструктури, аби надавати допомогу пацієнтам у кризовому стані, який може настати у Саакашвілі будь-якої миті. Крім цього, у вересні 2012 року в цій пенітенціарній установі спалахнув скандал через жорстокі тортури щодо увʼязнених.
Денісова передасть до Пенітенціарної служби Грузії клопотання про те, аби в разі необхідності Саакашвілі перевезли у приватний медичний центр «Меді». За її словами, близько 600 вʼязням надавали допомогу саме в цій лікарні.
Що стосується примусового годування, Саакашвілі проти, а Денісова зазначила, що за рішенням Європейського суду з прав людини у справі «Невмержицький проти України» примусове харчування є порушенням прав людини й основних свобод.
Саакашвілі вкотре заявляє, що його життя під питанням, що він вважає себе вʼязнем Путіна, і говорить про те, що найбільше не хоче зробити погано Україні та допустити кровопролиття у Грузії.
Пізніше Денісовій стало відомо, що Саакашвілі відмовився від будь-якої медичної підтримки. Вона наголосила, що це загрожує життю і попросила у випадку погіршення його стану надавати йому допомогу у цивільному медичному закладі, а не пенітенціарному.
- 1 жовтня 2021 року у Тбілісі затримали колишнього президента Грузії Міхеіла Саакашвілі. Він залишив країну у 2013 році, проти нього там порушено чотири кримінальні справи, ще за двома вже є вироки. Також проти нього порушили справу за незаконний перетин кордону. У СІЗО Саакашвілі вже оголосив голодування, а президент країни заявила, що ніколи його не помилує. Консиліум лікарів у Грузії рекомендує госпіталізувати його.
- Адвокат Саакашвілі заявив, що той не погодиться на екстрадицію до України, бо «він приїхав до Грузії, на свою батьківщину, і планує політичну боротьбу». У грузинському МЗС підтвердили, що екстрадиція неможлива, «адже злочини він вчиняв як громадянин Грузії».
- У 2015 році Саакашвілі позбавили грузинського громадянства. У 2015 році тодішній президент України Петро Порошенко дав йому українське громадянство, а у 2017 році забрав. У травні 2019 року указом президента Володимира Зеленського Саакашвілі повернули українське громадянство. На тлі його арешту Україна викликала посла Грузії, а Зеленський стурбований.