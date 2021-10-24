Адвокат Саакашвілі заявив про намір влади ліквідувати експрезидента. Премʼєр Грузії назвав це маячнею
- Автор:
- Софія Телішевська
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Адвокат колишнього президента Грузії Михеіла Саакашвілі заявив, що чинна влада має намір «ліквідувати» експрезидента в тюремній лікарні, куди його перевезуть із Руставської вʼязниці. Водночас премʼєр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі назвав цю заяву нісенітницею.
Про це повідомляє агентство IPN.
«За нашою інформацією, влада після переведення Саакашвілі в тюремну лікарню має намір імітувати там бунт увʼязнених, який завершиться ліквідацією Саакашвілі», — зазначив адвокат Ніка Гварамія та закликав омбудсмена Грузії Ніно Ломджарія стежити за цією ситуацією.
Водночас премʼєр країни заявив, що це провокація і ніхто не має наміру вбивати Саакашвілі. Він повʼязав ці чутки зі спробою посіяти паніку перед виборами, які відбудуться наступного тижня. Гарібашвілі заявив, що лікарі стежать за станом здоровʼя увʼязненого та надають йому необхідну допомогу.
Водночас він наголосив, що в разі погіршення стану Саакашвілі його переведуть у тюремну лікарню, а не міську, бо «у Грузії немає винятків для жодного увʼязненого».
«У тюремній лікарні Саакашвілі проведуть всі необхідні процедури, після чого повернуть в камеру» — сказав Гарібашвілі.
- 1 жовтня 2021 року у Тбілісі затримали колишнього президента Грузії Міхеіла Саакашвілі. Він залишив країну у 2013 році, проти нього там порушено чотири кримінальні справи, ще за двома вже є вироки. Також проти нього порушили справу за незаконний перетин кордону. У СІЗО Саакашвілі вже оголосив голодування, а президент країни заявила, що ніколи його не помилує.
- Адвокат Саакашвілі заявив, що той не погодиться на екстрадицію до України, бо «він приїхав до Грузії, на свою батьківщину, і планує політичну боротьбу». У грузинському МЗС підтвердили, що екстрадиція неможлива, «адже злочини він вчиняв як громадянин Грузії».
- У 2015 році Саакашвілі позбавили грузинського громадянства. У 2015 році тодішній президент України Петро Порошенко дав йому українське громадянство, а у 2017 році забрав. У травні 2019 року указом президента Володимира Зеленського Саакашвілі повернули українське громадянство. На тлі його арешту Україна викликала посла Грузії, а Зеленський стурбований.