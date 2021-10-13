Кулеба: Україна вивчить усі аспекти затримання Саакашвілі й ухвалить алгоритм дій для його звільнення

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Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна вивчає юридичну сторону справи про затримання Міхеіла Саакашвілі у Грузії.

Про це він сказав на брифінгу.

«Міхеіл Саакашвілі є громадянином України. А ми своїх громадян у біді за кордоном не кидаємо. Тому коли буде вирішено, яким саме шляхом рухатися — це не тільки може бути екстрадиція, тоді ми вже проінформуємо вас», — зазначив він.

За його словами, адвокати і консул мають доступ до Саакашвілі та вже «зʼясували чітко його позицію».

«Зараз ми вивчаємо повністю юридичну сторону цієї справи та вибираємо найкращий алгоритм, який будемо застосовувати в цьому випадку», — повідомив глава МЗС.