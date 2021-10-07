Держприкордонслужба перевіряє обставини виїзду Саакашвілі з України

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Палінчак Михайло / УНІАН

Державна прикордонна служба проводить службову перевірку ситуації з виїздом громадянина України, колишнього президента Грузії Міхеіла Саакашвілі з України.

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

«У ситуації з громадянином України Міхеілом Саакашвілі Державна прикордонна служба України справді проводить службову перевірку. Розслідуються обставини його виїзду з України і факт перетину державного кордону. Детально перевіряється вся інформація, у який спосіб він виїхав за межі України», — сказав речник Держприкордонслужби Андрій Демченко.

За його словами, наразі низка посадових осіб Південного регіонального управління на час розслідування та висновків відсторонені від виконання службових обовʼязків. «Чи є інформація в базі даних про перетин ним кордону, я сказати не можу, адже це персональна інформація про особу», — додав спікер.