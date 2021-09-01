«Вдалося знайти не всіх». Співробітник ГУР розповів, як відбувалась евакуація українців з Кабулу

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Співробітник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Олег в інтервʼю «Бабелю» розповів подробиці спецоперації з евакуації українських громадян, журналістів та дипломатів з Кабулу.

Він зазначив, що Міністерство закордонних справ передало їм списки людей, яких потрібно забрати з Афганістану. У пріоритеті були громадяни України та члени їхніх сімей. Потім ті, хто мав дозвіл на тимчасове або постійне проживання в Україні.

«Якщо була така можливість, ми не відмовляли громадянам з країн-партнерів. Йдеться про Європу, Північну Америку та Велику Британію. Єдина умова — у них повинні бути документи», — зазначив співрозмовник та додав, що для кращої координації дій вони створювали інформаційно-координаційні групи у соціальних мережах.

Уже в Кабулі було багато труднощів, не всі люди мали змогу доїхати в аеропорт, тому українські військові змушені були виходити за межі аеропорту, щоб пішки супроводжувати людей до літака.

Потім вирішили, що краще збирати людей в автобуси і пробувати завозити через ворота, які контролювали американці.

«Ми також забирали людей з самого Кабулу. Ходили туди, куди не виходив більше ніхто — ні британці, ні американці. Коли потрапляли за перший периметр аеропорту, вивантажували всіх з автобуса, поділяли чоловіків і жінок, проводили повний огляд. Потім звіряли списки з документами і везли безпосередньо до літака, де люди чекали вильоту», — зазначив Олег.

Він додав, що у Кабулі наразі «анархія і хаос», там не працюють закони і без зброї мало хто виходить з дому.

«Якщо громадянин Афганістану вбʼє свого співвітчизника, ніхто не помітить і не понесе відповідальність. Якщо ти вийшов в місто без зброї, є ймовірність, що назад в аеропорт вже не повернешся. Наприклад, ті 12 українців, з якими ми звʼязувалися, розповідали, що не можуть вийти з місця, де перебувають, бо навколо просто зомбіленд: з тебе відразу починають зривати речі, відбирати сумки. Під час кожного свого виходу ми всім своїм виглядом показували, що повинні вивести людей і зробимо це за всяку ціну», — наголосив працівник розвідки.

За один раз їм вдавалося вивести мінімум 15 осіб, а найбільше — 29. Щодень виходили по три або навіть по чотири рази, але не кожна спроба була успішною — іноді через небезпеку повертались назад.

Також військовий розповів, що не всіх людей вдавалось знаходити, деяких евакуйовували з другого, а то й третього разу.

«Це була спецоперація, так звана «евакуаційна місія». Вона розпочалася 16 серпня, а 28 ми повернулися назад. На жаль, не вдалось забрати усіх, тому зараз ми опрацьовуємо ще кілька сценаріїв евакуації цих людей», — резюмував співрозмовник.

Повний текст інтервʼю читайте тут.